Angst vor der Vampirkrankheit

"Im Totenbuch der Gruft sind 14 Namen aufgeführt. Es fällt auf, dass eine Schwarzenberg, nämlich Eleonore Amalie Magdalena zwar erwähnt wird, aber nicht hier beigesetzt ist. Es wird erwähnt, dass sie in Böhmen auf eigenen Wunsch hin beigesetzt wurde. In der Chronik gibt es auch einen Hinweis, der im Normalfall nicht in einer Klosterchronik erwähnt wird: über eine halbe Seite widmet der damalige Archivar dem Tod der Eleonore Schwarzenberg, dass sie am 5. Mai verstorben ist und auf eigenem Wunsch noch in der Nacht nach Böhmen geführt wurde, um dort beigesetzt zu werden."