Anpassungsfähige Verlierer

In den 1970er-Jahren, bevor man die vom Aussterben bedrohten Tiere schließlich unter Schutz stellte, lebten auf Spitzbergen nur noch rund tausend Eisbären. Dank strenger Schutzmaßnahmen sind es hier wieder 3000 – mehr, als Spitzbergen Einwohner hat. Gefährliche Begegnungen sind also programmiert. Wer sich ins Bärenterritorium wagt, muss bewaffnet sein und vorher lernen, sich im Notfall selbst zu verteidigen. Die Verhaltensregeln sind streng. Erst in akuter Notwehr darf zum Gewehr gegriffen werden. Aber auch in diesem Fall wird jeder, der einen Eisbären erschießt, vor Gericht gestellt und muss nachweisen, dass er sich tatsächlich in Lebensgefahr befand.