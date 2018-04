Apostel Petrus als Stellvertreter Gottes

Laut Matthäusevangelium hat Petrus seinen Auftrag von Jesus mit den Worten erhalten: "Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelsreichs geben: Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein." Diese im Neuen Testament überlieferten Sätze sind wohl die wichtigste Grundlage des päpstlichen Machtanspruchs, denn Jesus macht damit Petrus zu seinem Stellvertreter.