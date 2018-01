Arabien – Zauberreich zwischen den Welten

Auch das ist Arabien: ein üppiges Paradies. Quelle: Off the Fence

Über Tausende Quadratkilometer nichts als Sanddünen, und doch gibt es auf der Arabischen Halbinsel eine Gegend, die zumindest einige Wochen im Jahr grün und fruchtbar aussieht: Dhofar. An dem mehr als 250 Kilometer langen Küstenabschnitt hat Wasserreichtum ein Refugium für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten geschaffen. Woher kommt das kostbare Nass?



Das Arabische Meer ist normalerweise tropisch warm. Doch einmal im Jahr, im Sommer, wird das Meer vor der Küste Südarabiens um bis zu 10 °C kälter. Das liegt an dem starken Wind, der zu dieser Zeit das warme Oberflächenwasser in Richtung Indien treibt. Es entsteht ein Sog, der kaltes Wasser aus der Tiefe an die Oberfläche holt. Vor der Küste treffen warme, feuchte Luftmassen auf das kalte Wasser. Die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert und Wolken entstehen. Der Wind drückt sie gegen die über tausend Meter hohen Hänge des Dhofar-Gebirges und lässt diese ergrünen.