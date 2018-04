Auf dem Dach der Welt

Aber das Wetter meint es nicht gut mit ihnen. Am 28. Mai flaut der Wind ab, und die Gipfelstürmer machen sich mit drei Helfern auf den Weg: George Lowe, Alf Gregory und Ang Nyima. Bei 8320 Meter nehmen sie Vorräte auf, die Hunt und der Sherpa Da Namgyal vorher deponiert hatten. Ein paar Stunden später hacken sie einen schmalen Sims für ein Zelt in das Eis: Lager 9 in 8500 Meter Höhe. Nur Tenzing und Hillary bleiben. Sie sind von nun an auf sich allein gestellt.