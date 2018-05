So startet Napoleon die Eroberung: immer die Initiative ergreifend, bestimmt er den Ort der Schlacht, die Europa entscheidend verändern wird: Austerlitz. Mit einer List will er siegen, bevor die Sonne den Nebel verdrängt. 70.000 Soldaten bietet der russische Zar auf. Napoleon räumt überraschend den strategisch wichtigen Pratzen-Hügel - eine Finte. Später sagt er: "Der Zar benahm sich, als würde er Manöver nach meinen Befehlen ausführen." Denn plötzlich tauchen seine Truppen aus dem Nebel auf und siegen auf ganzer Linie. Für die alte Ordnung Europas ist es mehr als nur eine Niederlage - ein neues Zeitalter scheint anzubrechen. Napoleon steht auf dem Gipfel der Macht. In der Heimat lässt er seine Siege in Granit und Marmor meißeln. Der Kaiser selbst wird nun als Cäsar vergöttert. Bis heute bleibt der Triumphbogen in Paris sein Denkmal.