Auf der Suche nach außerirdischem Leben

Der Mars zählt zwar zu den erdähnlichen Planeten, er ist aber ausgesprochen lebensfeindlich. Die dünne Mars-Atmosphäre kann nur wenig Sonnenwärme speichern, dadurch sind die Temperaturunterschiede auf der Oberfläche sehr groß. Die Temperaturen erreichen in Äquatornähe etwa 20 Grad Celsius am Tag und sinken in der Nacht bis auf minus 85 Grad.