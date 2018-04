Ausbeutung eines Paradieses

Aus den Polargebieten sank kaltes Wasser hinab in die Tiefsee und sorgte für kräftige Strömungen rund um den Globus. So gelangte viel kaltes Tiefenwasser aus dem Südpolarmeer in die Region am Äquator und zu den Inseln im Pazifik. Durch die große Dynamik strömte kaltes, nährstoffreiches Wasser an den Landsockeln aus der Tiefe nach oben. An der Oberfläche explodierte Leben: Das Plankton zog Fische an, und Fische wiederum lockten Vögel herbei. Paradiesische Zustände, die zu einer unvorstellbaren Dichte an Vögeln auf den kleinen Eilanden führte. Ihr Kot ließ die Guano-Schicht auf manchen Inseln bis zu 20 Meter hoch wachsen.