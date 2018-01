Das winzige, unbehaarte Kängurubaby hat sich an einer Zitze festgesaugt. Quelle: nhnz

Alle ursprünglichen Säugetiere Australiens sind Beuteltiere. Ihre Jungen werden nicht in der Gebärmutter ausgetragen, sondern in einem sehr frühen Stadium geboren, um sich im Beutel der Mutter weiterzuentwickeln. Sie saugen sich dort an den Zitzen fest und bekommen darüber – wie über eine Nabelschnur – alles, was sie für ihr Wachstum brauchen. In der Milch finden sich sogar hochwirksame Antibiotika, die sie vor Infektionen schützen. Wird das Junge größer, saugt es nur noch nach Bedarf.



Nach sechs Monaten verlässt es den Beutel. Die Besonderheit: Das Känguruweibchen trägt noch eine befruchtete Eizelle in sich. Wenn die Bedingungen gut sind, kann sie sofort noch ein zweites Junges bekommen. Da das Geburtsgewicht des Jungen nur wenige Gramm beträgt, verläuft die Geburt für das Känguru ohne Strapazen. Unterentwickelt und blind bahnt sich der Winzling seinen Weg durch das Fell der Mutter in den Bauchbeutel.