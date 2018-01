Azteken und Maya

Der Azteken Herrscher Montezuma forderte jedes Jahr 10.000 Körbe von einem Getreide Namens Amarant. Daraus buken die Priester Figuren, die sie an das Volk verteilten. Heute ist bekannt, dass Amarant eine Aminosäure enthält: das wertvolle, antibakterielle Lysin.





Die Priesterärzte handelten so, als hätten sie Naturwissenschaften studiert. Aus Agaven brauten sie Bier. Frauen nutzten die Droge als Abtreibungsmittel. Kakao galt als Getränk für glückliche Stunden. Forschungen belegen, dass die Kakaobohne Theobromin enthält, das das Wohlbefinden steigert. Sie nutzten auch die Papaya. Die Frucht schmeckt nicht nur gut, sondern ihr Papain schließt auch Wunden. Doch was haben die Maya, das geheimnisvollste Volk der neuen Welt, überliefert?