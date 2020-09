Bahnfahrt nach Bellinzona

00:02 Start am Bahnhof Arth-Goldau (Kanton Schwyz)

04:31 Durchfahrt Bahnhof Steinen (Kanton Schwyz)

07:06 Halt am Bahnhof Schwyz (Kanton Schwyz)

10:50 Halt am Bahnhof Brunnen (Kanton Schwyz)

12:49 Vierwaldstätter See

13:18 Durchfahrt Bahnhof Sisikon (Kanton Uri)

15:50 Halt am Bahnhof Flüelen (Kanton Uri)

18:32 Durchfahrt am Bahnhof Altdorf (Kanton Uri)

21:34 Weiterfahrt links auf der alten Gotthardbahnroute, rechts: Abzweig zum Gotthard-Basistunnel

24:17 Halt am Bahnhof Erstfeld (Kanton Uri)

28:38 Durchfahrt Bahnhof Amsteg-Silenen

33:16 Links im Bild A2

33:31 Links im Blick: Der Fluss Reuss

34:35 Durchfahrt Bahnhof Gurtnellen

39:20 Durchfahrt Bahnhof Wassen (Kanton Uri)

39:36 Gleich nach dem Tunnel die Kirche von Wassen

41:01 Zug aus der Hubschrauberperspektive

42:22 Nochmal aus der Hubschrauberperspektive kurz vor …

43:45 … der Einfahrt in den Bahnhof Göschenen (Kanton Uri)

44:04 Die legendäre E-Lok Re 4/4 II von vorne

44:25 Einfahrt in den alten Gotthard-Eisenbahntunnel von 1882

47:09 Halt im Bahnhof Airolo (Kanton Tessin)

47:57 Gotthardbahn-Lokführer Fredy Fähndrich

53:05 Durchfahrt Bahnhof Ambri-Piotta (Kanton Tessin)

1:02:03 Halt am Bahnhof Faido (Kanton Tessin)

1:16:26 Einfahrt in den Bahnhof Bellinzona (Kanton Tessin)