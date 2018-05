Baikal - das große Blau

Baikalrobben sind deutlich kleiner als ihre Verwandten in den Ozeanen, dennoch haben sie viele Gemeinsamkeiten. Eine davon ist die besondere Tauchtechnik der Säugetiere. Bis zu 200 Meter tief können sie abtauchen und fast eine halbe Stunde unter Wasser bleiben. Möglich wird das durch einen Trick: Sie atmen mehrmals tief durch und reichern dadurch ihr Blut mit Sauerstoff an. Dann pressen sie die Luft aus der Lunge. So verhindern sie, dass das zarte Gewebe unter dem Druck in großer Tiefe reißt. Eine Technik, die auch im Baikalsee von Vorteil ist, wo es gilt, die Beute in großer Tiefe aufzuspüren.