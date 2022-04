In der Osternacht entzünden Christen die Osterkerze am Osterfeuer. Mit diesem Licht in der Dunkelheit erinnern sie daran, was die biblischen Texte beschreiben: Jesus hat den Tod besiegt. So wie dieses Feuer die Nacht hell macht, ist nach christlichem Glauben Christus das Licht der Welt. Die am Osterfeuer angezündete Osterkerze wird in die dunkle Kirche getragen. Von ihr bekommen jetzt alle Kerzen Licht. Das Gotteshaus erhellt sich immer mehr. Für Christen drückt diese Ausbreitung des Lichts aus, was sie glauben: dass die Welt durch Jesu Tod und Auferstehung eine neue Hoffnung bekommen hat.



Diesen Glauben verdeutlichen auch die Zeichen auf der Osterkerze: Das Kreuz steht für Jesu Tod. Er ist gestorben und, so sagt die Bibel, am dritten Tag auferstanden. Wachsnägel erinnern an die Nägel, mit denen Jesus ans Kreuz geschlagen wurde und markieren die fünf Wunden an Händen, Füßen und seiner Seite. Um das Kreuz ist die aktuelle Jahreszahl angebracht. Außerdem Alpha und Omega: der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Christen bringen damit zum Ausdruck, dass Jesus Christus für sie Anfang und Ende ist und in ihm das Leben beginnt und endet.