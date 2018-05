Begegnung mit den Fang

Wiederum gelingt es Kingsley, das Vertrauen der Dorfbewohner mit Offenheit und Einfühlungsvermögen zu erlangen. Doch in Efoua kommt es an diesem Abend zu einer grauenvollen Entdeckung. In ihrer Schlafhütte findet sie in einem Säckchen ein Sammlung menschlicher Körperteile - in verschiedenen Stadien der Verwesung. Mary Kingsley ist bemüht, keine Schwäche zu zeigen. Doch in dieser tropischen Julinacht ist sie überzeugt, ihr letztes Stündlein habe geschlagen. Erst in ihrem Reisebericht findet sie zu gewohntem Understatement zurück. Obwohl die Fang ihre Nachbarn verzehren, schreibt sie, würden sie immer ein paar Kleinigkeiten zur Erinnerung aufbewahren. Ein rührender Zug, aber unangenehm, wenn die Überreste ausgerechnet dort hängen, wo man die Nacht verbringt.