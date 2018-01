Berggorillas in Gefahr

Artname: Gorilla beringei, 1902 von Hauptmann Robert von Beringe von der kaiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika in den Virungabergen entdeckt.

Größe und Gewicht: bis zu 1,80 Meter groß und bis zu 200 Kilogramm schwer

Lebensraum: afrikanische Bergregenwälder, in 2000 bis 4000 Metern Höhe

Ernährung: reine Pflanzenfresser, überwiegend Blätter und Mark. Ein ausgewachsenes Männchen frisst bis zu 30 Kilogramm Pflanzenmasse pro Tag.

Lebensweise: Berggorillas leben in Gruppen. Meist besteht eine Gruppe aus einem erwachsenen Männchen ("Silberrücken"), mehreren Weibchen und dem dazugehörigen Nachwuchs

Populationsgröße: Insgesamt gibt es nur noch rund 700 Berggorillas