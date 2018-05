Doku | Terra X - Bilderserie: Aufstieg und Untergang des alten Rom (8/13)

64 n.Chr.: Die Ewige Stadt steht in Flammen. Es entstehen Gerüchte, dass Kaiser Nero dafür verantwortlich ist, er geht als Brandstifter in die Geschichte ein. Doch Nero will die Schuld den Christen zuschieben. Er lässt sie verfolgen und zu Todesstrafen verurteilen.