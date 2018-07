Doku | Terra X - Bilderserie: Biografie des Kölner Doms (14/24)

Von da an ging es hoch hinaus: Die Baugerüste waren nicht mehr am Erdboden verankert, sondern frei schwebend - in einer Höhe von bis zu 155 Metern. Die Halterung wurde direkt am Turm befestigt. Nie zuvor hatten Menschen so weit oben gearbeitet und Steine versetzt.