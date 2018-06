Doku | Terra X - Bilderserie: Die Keltensiedlung am Glauberg (5/16)

Die menschlichen Überreste von Männern, Frauen und Kindern – entsorgt in einer Abfallgrube am Rand des heiligen Bezirks. Die meisten Skelette sind zerfallen und in schlechtem Zustand. Die Suche nach plausiblen Erklärungen für das Massengrab entwickelt sich zur Herausforderung.