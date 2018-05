Doku | Terra X - Bilderserie: Hape über Weltreiche und Revolutionen (18/21)

Es war eine düstere Zeit in Frankreich: Die vielen Kriege und der teure Königshof hatten das Land an den Rand des Ruins gebracht. Das Volk versank im Elend. Und nach Missernten war das Brot so teuer geworden, dass viele Menschen hungerten. Auf den Straßen herrschte die Anarchie.