Doku | Terra X - Bilderserie: Im Sog der Sonne (4/13)

Die Küstenseeschwalben kommen aus der Antarktis und haben 17.700 Kilometer Flugstrecke in Kauf genommen, um in der Arktis die nächste Generation aufzuziehen. Die Küken müssen schnell wachsen, wenn sie mit ihren Eltern in den Süden zurückfliegen wollen.