Doku | Terra X - Bilderserie: Lag Atlantis bei Santorin? (12/17)

Die Stadt genießt alle Vorteile des Vulkans: heißes Wasser, Dampfbäder, Heizung für den Winter. Eine kreisrunde Insel, die, wie Platon schreibt, in einem Tag und in einer Nacht in den Wellen des Meeres versank. Die Bechreibungen passen zusammen!