Doku | Terra X - Bilderserie: Oase in der syrischen Wüste (6/8)

Ganz gleich, ob die Kaufleute ihre Waren in Palmyra verkaufen oder einfach nur durchreisen wollen – immer müssen sie an die Fürsten saftige Tribute zahlen. Trotzdem legt jede Karawane in der Wüstenstadt eine Rast ein, schon allein wegen der Efqua-Quelle.