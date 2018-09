Doku | Terra X - Bilderserie: Radiointerview mit Johannes Georgi (1/1)

Nur einen Tag nach seiner Rückkehr aus Grönland am 29.9.1931 hat der Mann, der in "Eismitte" überwinterte und Messungen durchführte, ein Radiointerview gegeben, das deutschlandweit ausgestrahlt wurde. Hans Günther Marek ist der Name des Interviewers.