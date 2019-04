Doku | Terra X - Bilderserie: Tauender Permafrost - unsichtbare Gefahr (7/13)

In extremen Gipfelregionen ist die Geoelektrik geeignet. Mit Hilfe von Strom, der in regelmäßigen Abständen durch den Fels geleitet wird, kann man bis zu 30 Meter tief in den Berg schauen. Michael Krautblatter will seine Methode als Frühwarnsystem für extreme Gipfelregionen einsetzen.