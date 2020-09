Doku | Terra X - Bilderserie: Unterwegs im britischen Geheimauftrag (1/12)

Johann Ludwig Burckhardt stammt aus Basel, hat in Deutschland studiert, und will in London Karriere machen. Die britische African Association, die sich der Erforschung Afrikas verschrieben hat, sucht einen Freiwilligen, der einen Zugang zu den Schätzen Afrikas am Fluss Niger suchen soll.