Doku | Terra X - Bilderserie: Unterwegs in der Weltgeschichte, Folge 2 (3/11)

Rom war die erste Republik in der Weltgeschichte. Das Wort "Republik" kommt von "res publica", das heißt öffentliche Sache – also das, was alle angeht. Die Macht hatten zunächst Konsuln und Senatoren inne, sie war also verteilt.