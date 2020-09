Doku | Terra X - Bilderserie: Wettlauf gegen die Kälte (6/13)

In der Tundra wechselt die Farbe von blatt-grün in satt-gelb und feurig-rot. Mit dem Duftsekret seiner Voraugendrüse markiert ein männlicher Moschusochse sein Revier. Die Paarungszeit liegt im Sommer, ist also vorbei. Aber seine Weibchen verteidigt ein Bulle gegen Widersacher.