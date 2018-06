Biografie Friedrichs II. des Großen

Im Gegensatz zum "Soldatenkönig" führte Friedrich II. häufig, ja fast ununterbrochen Krieg. Schon direkt nach der Thronbesteigung 1740 besetzte er ohne Vorankündigung das österreichische Schlesien und wurde zum Hauptkonkurrenten Maria Theresias im österreichischen Erbfolgekrieg bis 1748. Ebenfalls überfallartig rückte Friedrich 1756 in Sachsen ein und löste damit den Siebenjährigen Krieg aus, der Preußen an den Rand des Zusammenbruchs führte.1757 stand Preußen alleine gegen eine Allianz aus Österreich, Sachsen, Frankreich, Schweden und Russland. Friedrich suchte sein Heil im Angriff: Seine "schiefe Schlachtordnung" in der Schlacht von Leuthen schrieb Militärgeschichte. Das zahlenmäßig weit unterlegene preußische Heer gewann die Schlacht. 1762 schien Preußen endgültig verloren und Friedrich spielte mit dem Gedanken an Selbstmord, als die russische Zarin Elisabeth starb. Ihr Sohn schied aus dem Anti-Preußen-Bündnis aus. Im anschließenden Friedensvertrag konnte Friedrich sogar den Landgewinn in Sachsen behaupten, Preußen stieg zur Großmacht auf. Berlin baute Friedrich zur Großstadt aus.