Diplom-Biologin Jasmina Daria Neudecker ist seit 2016 Wissenschaftsredakteurin in der Redaktion Naturwissenschaft und Technik. Hier war sie zunächst als Autorin für die Sendeformate „Faszination Erde“ und „Leschs Kosmos“ sowie den YouTube-Kanälen "Terra X Lesch & Co" und „Terra X Natur und Geschichte“ aktiv.

Seit 2019 gestaltet Jasmina Neudecker an der Seite von Professor Harald Lesch die Co-Moderation des YouTube-Kanals "Terra X Lesch & Co".