- 6. September 1988 geboren in Balingen

- 2008 Abitur, Kepler-Gymnasium in Tübingen

- 2010 - 2013 Studium der Physik an der LMU München

- 2014 Master of Science in Physics, University of California, Santa Cruz (USA)

- Seit Oktober 2014: Promotionsstudium Computer Science, TU München

- 2012 Moderation der Wissens-Show Braintuning EinsPlus (ARD-Digitalkanal)

- 2013 Moderation "Planet Wissen" (SWR / WDR / BR Coproduktion)

- 2013 - 2015 Moderator des Reportageformats "YOLO" (RTL)

- 2014 Host bei Galileo (ProSieben)

- 2014 Moderator des Wissensformats "GR!PS Physik" (ARD-alpha)

- Seit Februar 2016 präsentiert Philip Häusser physikalische Experimente im YouTube-Kanal Terra X Lesch & Co