Blitzjäger in Florida

Startrampe für die Blitz-Raketen Quelle: ZDF

Um nun Blitze auf kontrollierte Art und Weise zu erzeugen, werden die ein Meter langen Raketen während eines Gewitters in den Himmel gefeuert - im Schlepptau ein Kupferdraht, der mit dem Erdboden verbunden ist und wie ein Blitzleiter wirkt. Bei einer Flughöhe von 700 Metern erreicht die Rakete geeignete elektrische Felder in den Gewitterwolken, um Blitzentladungen anzustiften. Nun können die Blitze den direkten Weg nehmen. In der Nähe der Rampe sind spezielle Detektoren in einem dicht schließenden Aluminiumbehälter gezielt platziert und genau justiert. Nur dann lässt sich die Strahlung exakt messen.