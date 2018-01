Blühendes Meer

Wenn sich der Krillschwarm in großer Tiefe aufhält, wendet der Buckelwal eine Methode an, die er auch zum Fischfang benutzt. Zwei Wale tauchen gemeinsam in oder unter einen Schwarm. Bei der Rückkehr an die Oberfläche umkreisen sie einander spiralförmig und erzeugen dabei Luftblasen, die eine röhrenförmige Falle bilden. Der Krill strömt in den Ring aus Blasen, und die Wale brauchen beim Aufsteigen nur noch das Maul aufzureißen.