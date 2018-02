Buchtipps zur Sendereihe

Stefan Winkler



Gletscher und ihre Landschaften



Primus Verlag, 2009, 183 Seiten

ISBN 978-3-89678-649-4





Gletscher prägen vor allem die Südinsel Neuseelands. Wie im Artikel Die Insel der Gegensätze beschrieben, sind sie dynamische Naturphänomene - das Klima steuert ihre beständige Veränderung. Das macht sie zu idealen Indikatoren des Klimawandels in Vergangenheit und Gegenwart. Der Geograf Stefan Winkler, Privatdozent an der Universität Würzburg und anerkannter Spezialist für Gletscher, hat in jahrelanger Arbeit an zahlreichen Gletschern der Erde geforscht und die Eiswelt zugleich fotografiert. In diesem Buch präsentiert er als Ergebnis sein umfassendes Wissen, das keine Fragen zu Gletschern offen lässt und dem Leser mit zahlreichen Fotos und anschaulichen Grafiken einen leichten Zugang zur Gletscherkunde ermöglicht.