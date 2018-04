Caesar erobert Gallien

Nach seinem Konsulat in Rom, gelingt es Caesar, Statthalter der römischen Provinzen in Gallien - im Gebiet des heutigen Südfrankreich - zu werden. Für Caesar wird Gallien zur Trumpfkarte seines Pokers um die Macht in Rom. Ganz Gallien von den Pyrenäen bis zum Rhein will er unterwerfen. Dafür braucht Caesar Verbündete. Zu ihnen gehört anfangs auch ein junger Adliger aus einem der einflussreichsten Stämme Galliens: Vercingetorix. Noch steht er loyal an Caesars Seite - fasziniert von Macht und Kultur des Eroberers. Doch bald schon wird er zum erbitterten Gegner. Caesar weiß: Sein Schicksal wird sich in Gallien entscheiden.