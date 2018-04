Chronik Amerika

1450 Johannes Gutenberg erfindet den Buchdruck Gedruckte Pamphlete verbreiten neue Ideen in Windeseile über den Kontinent. Eine ganze Gesellschaft wird von diesem Aufbruchfieber erfasst. Sie richtet ihren Blick nicht nur auf die Missstände im eigenen Land, sondern auch auf das, was hinter dem Horizont verborgen liegt. Ihre Heimat wird vielen plötzlich zu eng. Das ist die Zeit, in der die Könige Europas Seefahrer in ferne Länder schicken.