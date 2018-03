Chronik der Ereignisse

19. Mai 1844 Ankunft im Hafen von New York. In der aufstrebenden Metropole fasst der Ingenieur schnell Fuß. In New York herrscht damals Goldgräberstimmung. Die aufstrebende Stadt im Land der unbegrenzten Möglichkeiten lockt Abenteurer aus der ganzen Welt. Allein hunderttausende Deutsche wagen den Sprung über den Atlantik - in der Hoffnung auf das schnelle Geld.

Kröhl bezieht eine Wohnung im Bezirk "Klein Deutschland". Laut Melderegister quartiert er sich am Ende der 19. Straße ein, Tür an Tür mit Landsleuten aus der fernen Heimat.

1850 lässt der Ingenieur Wilhelm Bauer das erste deutsche U-Boot mit dem Namen "Brandtaucher" bauen. Ein Jahr später sinkt es nach wenigen Testfahrten. Die Mannschaft kann sich retten.