Chronik Karl May

Zeitungsartikel Rudolf Lebius

1904 Der Journalist Rudolf Lebius lockt May mit dem Versprechen, ihn noch einmal ganz groß raus zu bringen. Er bittet May um ein Interview - und um Geld. May traut dem dubiosen Besucher nicht und lehnt energisch ab. Der Journalist will ihn mit den dunklen Seiten seiner Vergangenheit erpressen. Lebius antwortet mit einer vernichtenden Pressekampagne. "Karl May - Verderber der deutschen Jugend", heißt das Pamphlet, mit der er die Kriminalgeschichte des Schriftstellers ans Licht zerrt. Lebius enthüllt, dass May seinen Doktortitel erfunden hat. Er ergänzt seine Straftaten um abstruse Erfindungen: May habe als Kopf einer Räuberbande im sächsischen Erzgebirge schwere Verbrechen verübt.