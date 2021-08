Seit Jahren verlassen immer mehr Menschen die DDR über West-Berlin in Richtung Bundesrepublik. Dazu kommt, dass viele West-Berliner die in der DDR staatlich subventionierten Lebensmittel und Konsumgüter günstig in Ost-Berlin einkaufen. Bald prangert die Regierung der DDR den „Ausverkauf“ Ost-Berlins an. Es gibt daher Gerüchte, die DDR-Führung plane die Abriegelung der Berliner Sektorengrenze. Walter Ulbricht, an der Spitze der Staatspartei SED der mächtigste Mann der DDR, entgegnet auf einer Pressekonferenz auf die Frage, ob er eine Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichten wolle: "Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!"