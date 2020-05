Coronavirus – 3 große Irrtümer

Aber was sagt die Wissenschaft dazu? Deutschland ist im Ausnahmezustand. Abstandsregeln und Homeoffice - das neue Coronavirus SARS-CoV-2 hat unsere Welt verändert. Dazu überschlagen sich die Nachrichten und täglich gibt es neue Informationen - darunter auch Falschmeldungen und Verschwörungstheorien. Oft ist es schwer zu unterscheiden was Fakt und was Fake ist und welche der Nachrichten für Leben und Überleben wirklich relevant sind.