CO2: Lebenselixier und Klimakiller

Sogar in unserem Körper. Auch in der Atmosphäre ist ein kleiner Anteil an CO2, der für den Treibhauseffekt verantwortlich ist – also dafür sorgt, dass wir auf der Erde nicht frieren. Und CO2 hat noch eine weitere wichtige Aufgabe: Pflanzen ziehen es sich aus der Luft, damit sie Photosynthese betreiben können. Erst dann können sie wachsen.