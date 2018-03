Darwins Schicksalsinseln

In seiner Vorstellung setzt er die Knochen zu einem vorsintflutlichen Riesenfaultier zusammen. Wie waren diese Knochen hierher gekommen? grübelt er. In was für einer Welt lebten diese Tiere und unter welchen Bedingungen waren sie gestorben? Gab es Verbindungen zwischen diesen und noch lebenden Arten? Darwin weiß, dass es an Land in Südamerika noch immer Vertreter solcher Gürteltiere und Faultiere gibt. Er erkennt zum ersten Mal, dass es eine Kontinuität in der Entwicklung gibt, und dass die Tiere tatsächlich gar nicht ausgestorben sind.