Das Diamantenimperium

Noch heute fördert De Beers über 80 Prozent aller Diamanten weltweit. Die südafrikanischen Fundstätten liefern seit mehr als hundert Jahren den Hauptanteil. Etwa 150 Kilometer von Kimberley entfernt, wurde der 600 Meter tiefe Krater der Finch Mine in die Ausläufer der Kalahari-Steppe gesprengt. Im Jahr 2000 holten die Schürfer dort fast zwei Millionen Karat, also etwa 400 Kilogramm Diamanten, aus dem Granitgestein. Wie Löcher im Schweizer Käse verteilen sich die Gänge entlang der Steilwände. Bagger transportieren die abgesprengten Granitfelsen durch enge Tunnelröhren zu stählernen Mühlrädern. Durchschnittlich 60 Tonnen Gestein zermalmen die gigantischen Mahlwerke, um aus dem Granulat 0,2 Gramm - das heißt ein Karat - Diamanten zu gewinnen. Alle rund um den Globus geförderten Rohdiamanten werden bei De Beers sortiert und an den berühmten Umschlagplätzen, Antwerpen, New York und Tel Aviv, einem exklusiven Kreis von Händlern verkauft. Doch Rhodes' persönliches Schicksal sah düsterer aus.