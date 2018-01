Das Gesetzbuch des Königs

Am 18 Januar 1701 krönt sich der Großvater Friedrich des Großen in Königsberg zum König von Preußen. Zwar hatte der Kaiser in Wien der Rangerhöhung des Brandenburger Kurfürsten zugestimmt. Doch vom Papst und der Katholischen Kirche in Rom kann ein protestantischer Preußenkönig die in früheren Zeiten übliche Bestätigung seines neuen Status nicht erwarten. Er weiß, dass er seine Macht nur mit starkem Heer, gestützt auf eine einheitliche, zentrale Staatsverwaltung behaupten kann. Neben dem Römischen Recht des Kaiserreiches im Kurfürstentum Brandenburg gelten in den einzelnen Gebieten Preußens unterschiedliche Rechte. Die Gerichtsbarkeit liegt bei örtlichen Autoritäten, zumeist bei den Grundherren und dem Adel.