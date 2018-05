Das Goldene Goa

Schwarzer Schrein Quelle: ZDF

Nach schweren Foltern starb Ketevan als Märtyrerin für ihren christlichen Glauben. Die Reise ihrer Gebeine führte über die Arabische See in den Konvent von St. Augustin. Dort wurden ihre Reliquien als größter Schatz gehütet. Bis sich mit der Auflösung des Klosters die Spur des Schwarzen Schreins verliert. Raub oder Schändung einer Reliquie gilt als Frevel, als Sakrileg. Im katholischen Märtyrerkult gilt, dass in den Reliquien der Heilige gleichsam persönlich zugegen sei. Zu dieser Zeit herrschte eine regelrechte Reliquien-Manie. Die Reliquien von Heiligen und Märtyrern schweißten die Menschen in einer Art religiösem Fieber zusammen.