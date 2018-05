Das Kastenwesen in Indien

Politiker wie Mahatma Gandhi und Jawaharlal Nehru erkannten das Problem früh: Die alten Ordnungssysteme sind mit der der Entwicklung des demokratischen Parteiensystems in Indien schwer zu versöhnen. Um die Lage der "Dalitis" zu verbessern, reserviert ihnen die derzeitige indische Regierung feste Kontingente an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. So auch an Universitäten und in den Parlamenten. Unter solche Quotenregeln fallen heute fast 50 Prozent aller staatlichen Jobs.