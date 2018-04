Das Labyrinth als Kranichtanz

Des nachts führten die Tänzer den Geranos auf, den Kranichtanz. Mit Fackeln und einem Seil, das sie miteinander verband - dem Ariadne-Faden. Die Schritte sollten den Weg in die finsteren Höhlen der Unterwelt symbolisieren. So zumindest deuten manche Wissenschaftler den verschlungenen Pfad in die Mitte des Labyrinths. Aber auch als Begegnung mit der Vergangenheit, dem eigenen Leben und dem nahenden Tod, dem unterirdischen Reich der Anderswelt.





In der Mitte findet die Umkehr, der Wandel statt: vom Tod zum Leben, von Gefangenschaft zur Freiheit. Dann ging es auf der gleichen Strecke voller Erwartung und mit schnellen Schritten zurück. Der Name Geranos - eine Widmung an die Kraniche, die während des Fluges ähnliche Formationen bilden. Und erinnert der leichtfüßige Ringtanz nicht wirklich ein wenig ans Fliegen? Vermittelt er nicht den Eindruck von Levitation, vom Gefühl einer zeitweiligen Aufhebung der Schwerkraft? Denn wie im Flug schweben die Tänzer beim Geranos, wenn sie entlang der engen Windungen durch die Unterwelt in befreiende Höhe aufsteigen.