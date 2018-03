Das lebenswichtige Nass

Iris Gerlach leitet seit zwei Jahren die Zweigstelle im Jemen. Sie suchte nach archäologischen Befunden für die Bewässerungstechnik der Sabäer. Das Errichten von Dämmen und Kanälen war die Grundlage für den Reichtum des alten Wüstenvolks. Das Wasser wurde vor einem Damm gestaut und dann über eine kleine Schleusenanlage durch Kanäle in die Oase verteilt. Höchstens zweimal im Jahr regnete es. Auch in Marib gelang den Ingenieuren des Altertums der große Wurf. Schon um 1500 vor Christus errichteten sie einen Damm, der das Tal an bestimmten Stellen abriegelte. Mehr als 500 Jahre lang, bis in die Zeit der Königin von Saba, soll die massive Konstruktion gehalten haben. Nach Schätzungen von Experten ernährte das Land damals etwa 20.000 Menschen. Dammbrüche waren in jener Zeit trotz der soliden Bauweise kein seltenes Ereignis, denn bei Regen stürzten tosende Wassermassen in Windeseile ins weite Tal hinab.