Wagnis in der Südsee

Der norwegische Experimental-Archäologe Thor Heyerdahl tritt in den 1950er Jahren den Beweis dafür an, dass die Besiedlung des Pazifiks von Südamerika aus Richtung Westen erfolgt sein könnte.Mehr als ein halbes Jahrhundert später macht sich eine Expedition von Südostasien aus auf die Reise. Die achtköpfige Crew der Lapita Voyage wagt sich Ende 2008 mit zwei traditionellen Katamaranen auf den Pazifik. Mit den polynesischen Nachbauten will sie beweisen, dass ein Urvolk vor 3000 Jahren auch gegen Wind und Strömung die Inselwelt erreichen konnte.