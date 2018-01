Das Rätsel Trojanischer Krieg

Aus der Zeit des Trojanischen Krieges hingegen stammt eine gewaltige Festungsmauer: mehr als 550 Meter lang, fast acht Meter hoch. Auch imposante Verteidigungstürme standen hier - so, wie Homer es beschreibt. Aber eins passt nicht zu den Angaben in der Ilias: Die Festung ist zu klein. Selbst Schliemann hatte Zweifel, ob die Ansiedlung einer zehnjährigen Belagerung hätte standhalten können. Bewegung in diese Frage kommt erst 1988, als Wissenschaftler der Universität Tübingen die Ausgrabungen in Troja wieder aufnehmen. An den Befestigungsanlagen machen sie eine erstaunliche Entdeckung. Am knapp dreieinhalb Meter breiten Tor der Zitadelle gibt es keinerlei Anzeichen für eine Verriegelung. Möglicherweise sollten hier Streitwagen passieren können.