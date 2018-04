Das Reich der Maurya

Am Knotenpunkt der wichtigsten Handelsrouten gelegen, ist das Herz des Maurya-Reiches eine ideale Machtbasis für expansionshungrige Eroberer. 2000 Jahre vor Machiavelli entsteht am Hof Chandraguptas das erste Lehrbuch für Könige, das "Arthasastra." Sein Verfasser, Kautilya, war vermutlich Minister am Hof des Königs. Er propagiert ein gewalttätiges Königstum.





Im Kampf um Macht und Eroberungen ist jede Grausamkeit gerechtfertigt: "Wer zu schwach ist, den Feind im ehrlichen Kampf zu besiegen, soll vor keinem noch so heimtückischen Mittel zurückschrecken." Und weiter heißt es: "Vor allem anderen muss der Herrscher das Nachbarland als natürlichen Feind bekämpfen". Für seine Expansionspolitik unterhält der König eine gewaltige Armee mit Fußtruppen, Reiterei, Streitwagen - und als furchtbarste Waffe: Hunderte von Kampfelefanten. Unaufhaltsam erweitern die Herrscher der Maurya-Dynastie die Macht ihres Reiches in ständigen Kriegen nach allen Seiten.